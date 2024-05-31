«Любовь все еще крепка»: появились подробности отношений Дженнер и Шаламе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на свидании в Нью-Йорке

Фото: IMAGO/JW/Global Look Press

Тимоти Шаламе

Блогера и бизнесвумен Кайли Дженнер заметили на свидании с возлюбленным Тимоти Шаламе, сообщает журнал People со ссылкой на источник. Отмечается, что звездная пара редко появляется вместе на светских мероприятиях.

26-летняя бизнесвумен и 28-летний актер ужинали в одном из ресторанов Нью-Йорка. Тимоти, по словам собеседника издания, был «действительно спокойным и очень милым». Позднее к нему и блогеру присоединилась пара друзей.

Их любовь все еще крепка, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Шаламе и Дженнер не появляются вместе на публике, поскольку пара осознанно отказалась от повышенного внимания общественности. Звезда Голливуда таким образом пытается защитить свои отношения. Кроме этого, Шаламе хочет сместить фокус внимания общественности со своего романа на вторую часть фильма «Дюна», в котором он сыграл главную роль.

Американский рэпер Трэвис Скотт в новой песне намекнул на то, что его бывшая жена, модель Кайли Дженнер, похудела с помощью известного лекарства — уколов для диабетиков. Отмечается, что поводом для ревности со стороны Скотта, с которым Дженнер рассталась год назад, мог стать в том числе и роман с Шаламе.