«Интересно»: Маск про версию WP о подрыве «Северных потоков» Маск назвал интересной версию WP о причастности ВСУ к подрыву «Северных потоков»

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск назвал интересной версию газеты The Washington Post о причастности ВСУ к подрыву «Северных потоков». Свой комментарий миллиардер оставил в обсуждении статьи издания в соцсети X (Twitter).

Интересно, — написал Маск в комментариях.

Издание The Washington Post со ссылкой на многочисленные источники в Киеве и Европе ранее сообщило, что бывший командир одной из частей ВСУ был координатором подрыва «Северных потоков». Речь шла о 48-летнем украинском полковнике Романе Червинском.

Как стало известно изданию, он получал приказы от украинских чиновников, делавших доклады бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Источники рассказали газете, что Червинский занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Они, пишет WP, арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку на газопроводе. При этом сам Червинский через своего адвоката заявил изданию, что не причастен к диверсии на трубопроводе.

Обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что США тем самым пытаются переложить вину за подрыв на Червинского. Он назвал поступающую информацию «мутной и запутанной». Эксперт полагает, что заслуги украинского военного слишком преувеличиваются, поскольку за его спиной могли стоять большие фигуры из главного управления разведки Украины и СБУ.