Любимчик Маска откажется от борьбы за пост президента США Bloomberg: Рамасвами решил выбыть из президентской гонки в США

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вивек Рамасвами

Бизнесмен Вивек Рамасвами, о доверии к которому ранее заявил миллиардер Илон Маск, намерен отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он собирается поддержать экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за пост главы государства.

Предприниматель планирует объявить о своей поддержке Дональда Трампа во время мероприятия в Айове, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Рамасвами занимает четвертое место в опросах избирателей в США, его рейтинг — 4,3%. По уровню доверия американцев он губернатору Флориды Рону Десантису (10,7%), экс-главе Южной Каролины Никки Хейли (12%) и бывшему президенту Дональду Трампу (61,4%).

В случае победы на президентских выборах Рамасвами намеревался вывести США из НАТО. Он заявил, что дни Североатлантического альянса «будут сочтены». Политик добавил, что большинство партнеров по блоку не выполняют свои обязательства по военным инвестициям, а экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повышает риск крупного конфликта с Россией.