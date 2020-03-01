https://static.news.ru/photo/88c29500-5c63-11ea-8124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отбывающему наказание в США российскому лётчику Константину Ярошенко начали оказывать медицинскую помощь. Он жаловался на проблемы с ногой.

Сначала заключённому в медпомощи отказали. Однако после вмешательства российского посольства врачи всё же занялись Ярошенко.

Ему начали оказывать помощь. Костя очень благодарен нашим дипломатам. Он подхватил какой-то вирус, нога начала покрываться язвами. Сейчас антибиотики дают, обрабатывают ногу, — сообщила ТАСС супруга Ярошенко Виктория.

Лётчика Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии и обвинили в попытке перевозки крупной партии кокаина. Россиянина затем депортировали в США, где суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.

В октябре 2019 года, как писал NEWS.ru, посольство России обратилось с очередной просьбой передать задержанного Москве, но получило формальный отказ, который дипломаты назвали «отпиской».