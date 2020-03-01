Отбывающему наказание в США российскому лётчику Константину Ярошенко начали оказывать медицинскую помощь. Он жаловался на проблемы с ногой.
Сначала заключённому в медпомощи отказали. Однако после вмешательства российского посольства врачи всё же занялись Ярошенко.
Ему начали оказывать помощь. Костя очень благодарен нашим дипломатам. Он подхватил какой-то вирус, нога начала покрываться язвами. Сейчас антибиотики дают, обрабатывают ногу, — сообщила ТАСС супруга Ярошенко Виктория.
Лётчика Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии и обвинили в попытке перевозки крупной партии кокаина. Россиянина затем депортировали в США, где суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.
В октябре 2019 года, как писал NEWS.ru, посольство России обратилось с очередной просьбой передать задержанного Москве, но получило формальный отказ, который дипломаты назвали «отпиской».
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