Лучшие эксперты съедутся в Нью-Йорк из-за крыс Мэр Нью-Йорка Адамс объявил саммит из-за крыс

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс анонсировал саммит по борьбе с крысами, который состоится 18 и 19 сентября. В мероприятии примут участие специалисты из Нового Орлеана, Бостона и Сиэтла и определят, как сократить популяцию грызунов, передает CBS NEWS.

Возможно, ньюйоркцы не знают этого обо мне, но я ненавижу крыс, и я уверен, что большинство жителей нашего города тоже, — сказал Адамс.

Он добавил, что в зонах борьбы с грызунами их количество уменьшилось на 14%. Градоначальник заявил, что лучший способ победить врага — знать его в лицо.

Ранее в Испании зафиксировали распространение вируса крысиного гепатита Е, стало известно о нескольких десятках случаев заражения. Уточняется, что в основном болезнь поразила людей, у которых ослаблен иммунитет или имеются хронические проблемы с ним.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков рассказал, что крысиным гепатитом Е можно заразиться только от грызунов. По его словам, попасть в организм человека эта инфекция может через продукты жизнедеятельности крыс. Специалист отметил, что крысиный гепатит Е считается относительно новой инфекцией у животных и тем более у людей.