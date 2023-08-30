«Лучшая армия в мире»: бывший агент ЦРУ предложил США спонсировать Россию Бывший аналитик ЦРУ Джонсон предложил США спонсировать военный бюджет России

Фото: МО РФ

Правительство США сэкономило бы деньги, если бы спонсировало военный бюджет России вместо Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. По его словам, за последние 18 месяцев Вашингтон передал Киеву больше денег, чем Россия тратит на весь свой оборонный бюджет. Эксперт считает такие траты со стороны властей США нецелесообразными, так как Вооруженным силам Украины не удалось добиться каких-либо значимых успехов.

У [президента России] Владимира Путина лучшая армия в мире, а мы тратим гораздо больше, чем суммарно РФ, Китай и следующие десять стран по количеству военных расходов. Путин, защищая свои границы и строго придерживаясь своей идеологии, заставляет США тратить впустую сотни миллионов, — поддержал его заявление автор канала, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

В ходе дискуссии, Джонсон также высказался о военных аналитиках, дающих неверные оценки боевым действиям на Украине. По его словам, заявления о якобы слабости российских вооруженных сил не соответствуют действительности. Кроме того, такие слова могут подстегивать украинских солдат идти на верную смерть, считает он.

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Украине может остаться без ключевых западных союзников в случае, если наступление ВСУ полностью провалится и президент РФ Владимир Путин предложит перемирие. По мнению политика, лидеры ряда стран захотят остаться в истории миротворцами и будут выступать за проведение переговоров.