Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил запретить розыгрыш грин-карт США — в ответ на решение американцев не выдавать визы нескольким членам российской делегации на Генассамблее ООН. Программа визовой лотереи, существующая в США с 1995 года и не имеющая аналогов в мире, критиковалась не только в России. В самих Соединённых Штатах у неё немало противников, включая президента Дональда Трампа, а отменить её пытались ещё в 2007 году.

Масштабные миграционные реформы всегда шли в США со скрипом. Этот вопрос вызывал слишком много разногласий даже в рядах одной и той же партии. В 1986-м Конгресс принял Закон о реформе и контроле за иммиграцией. С одной стороны, документ впервые подарил право на легализацию уже живущим в стране нелегалам — тем, кто въехал до 1982 года, не был замечен в правонарушениях и имел хотя бы минимальные знания языка и культуры Соединённых Штатов. С другой — закон запретил американским работодателям сознательно нанимать людей без разрешения на работу.

В 1990-м реформа была дополнена Законом об иммиграции. Он устанавливал квоту на приём иммигрантов на уровне 700 тыс. в год в течение 1992–1994 годов и 675 тыс. — в последующие годы, вводил новые категории иммиграционных виз, статус временной защиты, а также — ежегодный розыгрыш грин-карт лотереей. Миграционная политика США сегодня определяется именно этими двумя законами, дополненными указами президентов. Широко распространено мнение, что они больше не отвечают вызовам нового времени.

Аргументы у сторонников визовой лотереи были следующие: именно в этническом разнообразии заключается сила Соединённых Штатов. Чтобы это разнообразие поддерживать на должном уровне, необходимо поощрять жителей стран с низкими показателями эмиграции в США переезжать в Америку. Для этого ежегодно разыгрываются 50 тыс. постоянных видов на жительство в США. Критики системы говорят, что по ней в Соединённые Штаты переезжают «не лучшие люди», и оптимальнее выдавать грин-карты по формальным критериям, а не в результате слепого случая.

Алексей Чепа vk.com/chepaav

Первая лотерея прошла в 1995 году, с тех пор было несколько попыток её отменить. Так, в 2007 году администрация президента Джорджа Буша-младшего совместно с несколькими сенаторами подготовила миграционную реформу, но она не получила поддержки в Конгрессе. Документ предусматривал амнистию для более 12 млн нелегалов и открывал им путь к получению гражданства. Кроме того, предполагалось усилить пограничную защиту. Многое из того, за что сегодня выступает Трамп, содержалось уже в этом законопроекте: пересмотр системы розыгрыша грин-карт, борьба с «цепной миграцией», ужесточение правил получения виз.

Больше всего разногласий вызвало предложение амнистии. Её необходимость действительно сложно объяснить избирателям, но Буш-младший видел в ней меньшее зло. Большинство нелегалов уже прочно встроились в экономику, и их депортация принесла бы Соединённым Штатам больше вреда, чем пользы. Легализация, напротив, подарила бы им новые возможности (а бюджету — новые поступления от налогов), ликвидировав очаги бедности и преступности.

От закона «кнута и пряника» в итоге остался только кнут. Именно при Буше — в 2006 году — началось строительство более 1 тыс. км забора на южной границе, хотя первые укрепления появились ещё при Билле Клинтоне в 1994-м. Стена покрывает примерно треть границы: те места, где было зафиксировано наибольшее число задержаний и эпизодов, связанных с наркотрафиком.

Давно назревшую реформу попытался осуществить и следующий президент Барак Обама, но она также не прошла через Конгресс. После провала законопроекта Обама попытался даровать легальный статус 4,7 млн мигрантов с помощью президентского указа, не требующего одобрения законодателей, но в итоге его заблокировал Верховный суд. Обама в итоге вошёл в историю как президент, под чьим началом осуществили больше всего депортаций, — более 2,7 млн.

Борьба с нелегальной миграцией была среди ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. В том числе он в марте 2017 года предложил раздавать виды на жительство на основе достижений заявителя, наличия у них образования, опыта работы, востребованности их профессии на американском рынке труда. Такая система уже успешно действует в Канаде и Австралии.

Трамп повторил своё заявление, когда выяснилось, что 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов, устроивший теракт в Нью-Йорке 31 октября 2017 года, переехал в США по визовой лотерее. И всё же, несмотря на волны критики, тысячи грин-карт продолжают разыгрываться каждый год. Регистрация на очередную лотерею открывается 2 октября 2019 года и продлится до 5 ноября.