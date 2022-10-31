Лоббист Украины рассказал о страхе Зеленского перед США Украинский лоббист в США Вайдич: Зеленский боится остаться без американских денег

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лоббист в США Дэниел Вайдич заявил, что в Киеве сомневаются в прекращении военных поставок, если Республиканская партия победит на выборах в конгресс. При этом, по его словам, на Украине очень боятся потерять финансовую помощь от США, сообщает Politico.

Лоббист отметил, что в Киеве считают маловероятным сокращение военной помощи от Республиканской партии, но допускают, что под вопросом останется финансовая поддержка. Вайдич объяснил, что из-за ударов по энергетической инфраструктуре Киеву в ближайшие месяцы может потребоваться больше денег.

В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками, — считает Вайдич.

Главные опасения Киева заключаются в том, что диалог с Вашингтоном усложнится, поскольку американским политикам придется обосновывать для избирателей необходимость помощи Украине. Есть и другая проблема.

Законодатели из обеих партий хотят быть уверены, что другие члены НАТО и свободные страны тоже готовы разделить это бремя. Защита Украины должна стать коллективной работой, осуществляемой совместно с союзниками, — заявил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон.

Также в США считают, что в Киеве всегда хотят больше отданного, об этом постоянно говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский руководитель часто публично выражает свою неудовлетворенность и получает активную поддержку со стороны членов конгресса из обеих партий, — подчеркивает издание.

По его данным, это вызывает недовольство в Белом доме. Победа же республиканцев на выборах в конгресс может привести к тому, что украинцы станут еще активнее задействовать такую тактику.

Ранее журналисты NBC, ссылаясь на четыре осведомленных источника, сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе одного из июньских разговоров с американским коллегой Джо Байденом вывел того из себя. По информации собеседников издания, это произошло в ходе переговоров о помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.