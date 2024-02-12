Ллойда Остина снова госпитализировали Ллойда Остина госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, главу ведомства доставили в больницу с подозрением на проблемы с мочевым пузырем

В настоящий момент министр сохраняет функции и продолжает выполнять обязанности, — подчеркнул Райдер.

Остин был доставлен в центр Уолтера Рида. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что о госпитализации было доложено заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, она готова в любой момент приступить к исполнению своих обязанностей главы министерства.

В конце прошлого года Ллойд Остин перенес операцию, связанную с лечением рака простаты. Уже в январе министр был вынужден вернуться в больничную палату из-за возникших осложнений. Ему диагностировали воспаление мочевыводящих путей и скопление жидкости в брюшной полости.

При этом Пентагон три дня не уведомлял администрацию Белого дома о первой госпитализации министра обороны. Согласно данным зарубежных СМИ, новость о болезни Остина «стала шоком» для высших должностных лиц. Сам министр обороны США признал, что ведомству следовало раньше сообщить общественности и СМИ о происходящем, но добавил, что не собирается из-за этого скандала уходить в отставку.