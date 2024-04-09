«Лишь вопрос времени»: Маск об угрозе нового «11 сентября» Маск назвал вопросом времени теракт в США масштаба 11 сентября

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Новый теракт в США, который по масштабу сравнится с атакой на башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 года, является лишь вопросом времени, считает американский миллиардер Илон Маск. Такой комментарий предприниматель оставил под постом бывшего участника предвыборной гонки и бизнесмена из США Вивека Рамасвами, который заявил об угрозе «трагедии масштаба 9/11».

Это лишь вопрос времени, — сказал Маск.

По мнению Рамасвами, это может произойти, если американские власти не примут решение о закрытии южной границы и начале массовой депортации нелегальных мигрантов.

Ранее сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что США оказались перед самой большой террористической угрозой со времени терактов 11 сентября 2001 года. Политик считает, что в такое положение страну поставил миграционный кризис. По его словам, демократы не отказываются от мигрантов по политическим причинам, а ценой за это станет гибель людей. Круз отметил, что администрация президента Джо Байдена ничего не предпринимает для защиты американцев от возможной террористической угрозы.