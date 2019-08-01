https://static.news.ru/photo/0cc85192-b43e-11e9-8d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: PaWikiCom/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Гарвардский университет оказался мировым лидером по числу сверхсостоятельных выпускников. Таковыми авторы исследования назвали тех, чьё состояние превышает $30 млн.

Как следует из данных международной консалтинговой и исследовательской организации Wealth-X, 1830 человек старейшего американского вуза попали в список таких богачей. Их совокупное состояние составляет $1,9 трлн. А в общей сложности, университет окончили 13,65 тысячи человек, которые располагают более чем $4,8 трлн, передаёт ТАСС .

При этом, отмечают исследователи, на территории США находятся 17 из 20 вузов, которые могут похвастаться сверхсостоятельными выпускниками. В тройке лидеров помимо Гарвардского также находятся Стэнфордский университет (775 выпускников с общим состоянием $1,1 трлн) и Университет Пенсильвании (744 выпускника с накоплениями в $731 млрд).

Не менее известный Кембриджский университет, 259 выпускников которого суммарно заработали $115 млрд, занял седьмое место. Оксфордский университет со своими 218 выпускниками и их совокупным состоянием $120 млрд на 13 месте. Престижная французская бизнес-школа INSEAD, где 174 выпускника заработали $107 млрд расположилась на 19 строчке рейтинга.

Ранее News.ru писал, что один из богатейших людей планеты основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые переместился на третью строчку индекса миллиардеров. Его отношения с лидером рейтинга вузов Гарвардским университетом были непростыми. Гейтса отчислили через два года после поступления, однако много лет спустя, когда тот стал богатым и именитым, бизнесмену всё-таки вручили диплом и присудили почётную докторскую степень.