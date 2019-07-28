https://static.news.ru/photo/b5fb8064-b109-11e9-9581-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Главе республиканского большинства в Сенате США Митчу Макконнеллу в соцсетях дали прозвище Московский Митч и даже придумали ему хештег #MoscowMitch.

Всё это произошло из-за решения сенатора завернуть два законопроекта о вмешательстве в американские выборы, сообщает The Hill.

Суть законопроектов, вызвавших такой резонанс у пользователей соцсетей, заключалась в том, что один из них предлагал использовать для голосования только бумажные бланки, а второй обязывал кандидата уведомлять ФБР о предложениях «помощи от иностранных государств».

Макконнелл назвал эти проекты законов предвзятыми.

Это крайне предвзятые законопроекты от тех же людей, которые потратили два года на раскручивание теории заговора о президенте Трампе и России и которые продолжают игнорировать работу нынешней администрации по исправлению ошибок Обамы по этому вопросу, — пояснил сенатор.

Американские СМИ уже называют Макконнелла «российским активом». А в Конгрессе заявили, что вмешаются, если лидер большинства «не будет настаивать на блокировке каждого соответствующего законопроекта, который будет у него на пути».

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин не раз отвечал на вопрос о вмешательстве в американские выборы. В интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну, которое вошло в его новый фильм, российский лидер отрёкся от подобных обвинений и подчеркнул принципиальность позиции Москвы по этому вопросу.