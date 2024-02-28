Лидер республиканцев в Сенате США покинет свой пост Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл объявил о последнем сроке на посту

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Митч Макконнелл

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл объявил о своем последнем сроке на посту, говорится в трансляции заседания верхней палаты конгресса. Фракция намерена избрать преемника сенатора в ноябре.

Я никуда не ухожу ни в какое ближайшее время, — уточнил при этом 82-летний республиканец.

К работе, по словам Макконнелла, его сменщик приступит с января следующего года. Сенатор не планирует прекращать работу в верхней палате конгресса раньше отведенного ему срока, который заканчивается в 2027 году.

Президент США Джо Байден с сожалением отреагировал на новость о последнем сроке Макконнелла на посту лидера республиканского меньшинства. Несмотря на «ожесточенные схватки», глава Белого дома признался, что доверял своему коллеге.

Ранее сообщалось, что республиканцы в палате представителей США начали готовиться к приостановке работы правительства из-за отсутствия решения о продолжении его финансирования. Ключевой датой называется 30 апреля. Если к этому времени конгрессмены не примут решения относительно бюджета, это приведет к общему сокращению расходов на 1%.

В январе стало известно, что был принят законопроект по краткосрочному финансированию правительства. Это позволило отсрочить шатдаун уже в третий раз. За документ проголосовали 77 демократов из 95 и 314 республиканцев из 435.