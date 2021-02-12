Лидер республиканцев в сенате решил голосовать против импичмента Трампа

https://static.news.ru/photo/656308cc-6e11-11eb-a6ff-96000091f725_660.jpg Фото: CNP/AdMedia

Лидер Республиканской партии в Сенате Соединённых Штатов Митч Макконнелл заявил, что планирует проголосовать против импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа.

Об этом он сообщил своим коллегам. Один из парламентариев подтвердил журналистам The Hill эту информацию.

Слушание по процессу импичмента в сенате уже возобновилось. Ранее стороны обвинения и защиты представили свои позиции, на что у них было по 16 часов. Сегодня они выступят с заключительными речами.

Для принятия решения об импичменте необходимо, чтобы это решение поддержали 67 сенаторов. Несмотря на большинство Демократической партии в парламенте, вероятнее всего, такого количества голосующих «за» не наберётся.

Трамп, проигравший на президентских выборах демократу Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году.

Как писал NEWS.ru, помощник прокурора в американском штате Флорида Дэвид Каннади заявил, что республиканцы рискуют будущим своей партии, если вновь оправдают экс-президента Дональда Трампа. По его словам, избиратели, встревоженные доказательствами суда по импичменту, на следующих выборах «накажут» республиканцев.