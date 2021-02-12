Лидер республиканцев в сенате решил голосовать против импичмента Трампа

Лидер Республиканской партии в Сенате Соединённых Штатов Митч Макконнелл заявил, что планирует проголосовать против импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа.
Об этом он сообщил своим коллегам. Один из парламентариев
Слушание по процессу импичмента в сенате уже возобновилось. Ранее стороны обвинения и защиты представили свои позиции, на что у них было по 16 часов. Сегодня они выступят с заключительными речами.
Для принятия решения об импичменте необходимо, чтобы это решение поддержали 67 сенаторов. Несмотря на большинство Демократической партии в парламенте, вероятнее всего, такого количества голосующих «за» не наберётся.
Трамп, проигравший на президентских выборах демократу Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.
В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году.
Как писал NEWS.ru, помощник прокурора в американском штате Флорида Дэвид Каннади заявил, что республиканцы рискуют будущим своей партии, если вновь оправдают экс-президента Дональда Трампа. По его словам, избиратели, встревоженные доказательствами суда по импичменту, на следующих выборах «накажут» республиканцев.