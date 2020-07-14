Личный адвокат Трампа опубликовал видео с картой Украины без Крыма

https://static.news.ru/photo/3a425b1a-c5e3-11ea-9c7d-fa163e074e61_660.jpg Рудольф Джулиани Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал на своём канале в YouTube видео, на котором Украина изображена без Крыма.

Карта была изображена на обложке видео, посвящённой хищению денег со стороны экс-президента страны Барака Обамы и бывшего вице-президента Джо Байдена. В авторской передаче под названием «Здравый смысл» Джулиани рассказывает, что Обама и Байден якобы удержали $5,3 млрд, которые должны были выделить на финансовую помощь Украине.

При этом официальная позиция США заключается в том, что Россия незаконно присоединила полуостров. В 2014 году из-за присоединения Крыма к России страны ЕС, США и Украина ввели санкции в отношении Москвы, затем были введены дополнительные ограничения из-за ситуации на востоке Украины.

Как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский верит в то, что Крым и его жители вернутся в состав Украины. Кроме того, экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко также выразил мнение, что сейчас у Киева появился «уникальный шанс» вернуть полуостров, так как падение цен на нефть и «глубокий кризис» в России привели к тому, что Москва больше не способна финансировать Крым. По его словам, в этот период международная солидарность может укрепиться, что также вынудит РФ «уйти из Крыма».