Личные данные 73 млн пользователей США утекли в Сеть Оператор связи в США AT&T сообщил об утечке личных данных 73 млн пользователей

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Персональные данные 73 млн пользователей одного из крупнейших операторов связи США AT&T, в том числе имена и номера социального страхования, утекли в теневой сегмент интернета — даркнет, сообщила пресс-служба компании. Там отметили, что специалисты уже начали расследование инцидента.

AT&T начал тщательное расследование с привлечением внутренних и внешних экспертов по кибербезопасности. Согласно нашим предварительным данным, [попавший в даркнет] набор данных содержал сведения начиная с 2019 года или ранее. Это коснулось примерно 7,6 млн нынешних и около 65,4 млн бывших пользователей AT&T, — уточнили представители предприятия.

Ранее федеральные следователи США потребовали от компании Google предоставить информацию обо всех пользователях, которые смотрели определенные видео на платформе YouTube. Правоохранители пытались выяснить личности юзеров в штатах Кентукки и Нью-Гэмпшир. В первом случае агентам нужно было узнать имя человека, которого подозревали в незаконном приобретении биткоинов и отмывании средств. Во втором случае полиция подобным образом хотела раскрыть личность гражданина, который отправил анонимное предупреждение о бомбе в мусорном баке. Не уточняется, предоставила ли компания эти данные.