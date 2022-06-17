CNN: личность третьего пропавшего на Украине американца установлена CNN: третьим пропавшим на Украине американцем оказался ветеран морской пехоты

Фото: U.S. Marine Corps

Третьим погибшим на Украине американцем оказался ветеран морской пехоты в отставке Грейди Курпаси, передает CNN. Его личность опознала супруга. Агентство также связалось с другом Курпаси Джорджем Хитом, который рассказал журналистам, что Курпаси поехал на Украину добровольцем, но не хотел сражаться на передовой конфликта. В последний раз Курпаси давал о себе знать 23–24 апреля.

Третий американец, которого Государственный департамент идентифицировал как пропавшего без вести во время боевых действий на Украине, — это ветеран морской пехоты США Грейди Курпаси, — говорится в сообщении.

Хиту известно, что 7 марта Курпаси прибыл на Украину, после чего к 21 марта добрался до столицы страны. Друг пехотинца сказал, что ему и другим членам иностранного легиона поручили занять наблюдательный пункт в конце апреля недалеко от Херсона.

Хит примерно восстановил события последнего дня Курпаси. 26 апреля, заняв пост, группа боевиков заметила, что что-то не так. Курпаси вместе с еще одним наемником пошел на разведку. Последний раз сослуживцы слышали морпеха по рации: он отдал приказ начать ответный огонь.

Известно, что Курпаси служил в Корпусе морской пехоты США 20 лет. За это время он прошел четыре командировки, три из которых были в Ираке. Курпаси трижды получал медаль за примерное поведение, медаль за достижения ВМС и Корпуса морской пехоты трижды, медаль «Пурпурное сердце», медаль за службу национальной обороне и экспедиционную медаль за глобальную войну с терроризмом. После службы в 2021 году он вышел на пенсию и подал заявление на получение степени доктора философии в Стэнфордском университете.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне проверяют информацию ещё об одном американце, который, предположительно, мог пропасть без вести на Украине. Гражданин исчез в последние несколько недель, указал он на брифинге.