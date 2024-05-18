«Либо лжец, либо неадекватен»: в США пристыдили Блинкена после слов об РФ Подполковник Дэвис назвал чепухой слова Блинкена о поражении России

Фото: Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен «либо лжец, либо неадекватен», заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. Таким образом он отреагировал на заявление высокопоставленного политика о победе над Россией в конфликте на Украине. Бывший военный назвал чепухой слова Блинкена, добавив, что Москва становится сильнее в то время, как поддержка Киева западными странами ослабевает.

Послушайте, одно из двух: либо он лжец, либо он неадекватен и не способен выполнять работу госсекретаря <...>. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на ежедневные тактические операции, а затем вы также можете посмотреть на то, о чем мы также говорили, — на фундаментальные основы боевой мощи, и все складывается в пользу России, — заявил Дэвис.

Как сообщалось ранее, 14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом республики Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. С ними американский политик обсудил обстановку на фронте, влияние новой помощи США на СВО, а также долгосрочные обязательства в области безопасности между странами. Глава Госдепа также заверил Киев в поддержке со стороны Вашингтона.