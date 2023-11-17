Летающие пауки из Японии захватили восток США Энтомолог Койл заявил о нашествии летающих пауков Джоро на востоке США

Фото: Christina Butler from Georgia/CC BY 2.0/via Wikimedia Commons

Жители востока США столкнулись с нашествием летающих пауков Джоро, чей размер может достигать 20 сантиметров в длину, сообщает портал Al.com со ссылкой на рассказ энтомолога Дэвида Койла. По его данным, эти пауки способны передвигаться по воздуху на подхваченной ветром паутине благодаря своему небольшому весу. За один такой перелет они преодолевают расстояние в несколько километров.

Пауки Джоро широко распространены на территории Японии и Южной Кореи. Предполагается, что они попали в США примерно 10 лет назад, впервые появившись в штатах Теннесси, Джорджия и Мэриленд. Летающие пауки питаются любыми насекомыми и вытесняют другие виды пауков, населяющие США. Отмечается, что они стараются избегать людей, а во время самообороны не могут прокусить кожу человека. Как утверждает энтомолог Койл, он нашел на своем участке около 50 таких пауков.

Я вышел на опушку — и там они были повсюду. У меня периметр 86 метров, и на нем я нашел 50 пауков Джоро. То есть практически по пауку на пару метров, — рассказал он.

В то время как США сталкиваются с нашествием пауков, Франция пытается решить проблему с клопами. По данным французской прессы, речь идет о постельных клопах, наводнивших крупнейшие города страны. Их находят не только в жилых домах, но и в больницах, кинотеатрах и даже в библиотеках.