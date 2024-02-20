«Легкая добыча»: в США раскрыли, почему РФ будет праздновать победу Трампа Болтон: Россия считает Трампа легкой добычей на посту президента США

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Дональд Трамп

Власти России поддержат возвращение экс-лидера США Дональда Трампа на должность главы Белого дома, так как считают его легкой добычей, предположил бывший советник 45-го американского президента Джон Болтон. По его словам, которые прозвучали в эфире MSNBC, в Кремле будут праздновать такое окончание президентских выборов в США.

Если Трамп будет избран, в Кремле будут праздновать. <...> В этом нет никаких сомнений, потому что Путин думает, что он легкая добыча, — заявил Болтон.

Ранее Болтон заявил, что Трамп стремится заложить основу для выхода из НАТО. Он отметил, что считает неправдоподобной угрозу экс-лидера США поощрять российские власти делать «все, что они хотят», со странами, которые не соответствуют стандартам расходов Альянса на оборону.

Кроме того, в ходе предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп заявил, что «один из президентов большой страны» поинтересовался, может ли он гарантировать им защиту в случае нападения России. По словам республиканца, он ответил, что не будет защищать страну, так как она не исполняет финансовые обязательства перед НАТО. Во время своего президентского срока Трамп неоднократно требовал от союзников по Альянсу повысить расходы на оборону до 2% ВВП.