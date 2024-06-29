Легендарный инвестор раскрыл, что будет с его деньгами после смерти Инвестор Баффет вычеркнул из завещания фонд Билла Гейтса

Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Уоррен Баффет

Председатель американской компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил, что вычеркнул из своего завещания Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В беседе с The Wall Street Journal он уточнил, что направит состояние в новый благотворительный траст, которым будут управлять его трое детей. По словам 93-летнего инвестора, он составил новое завещание, поскольку верит, что дети распределят его богатство разумно, выделив часть на благотворительные цели.

Фонд Гейтса не получит денег после моей смерти. <...> Я очень, очень доволен ценностями моих троих детей и на 100% уверен в том, как они справятся с поставленной задачей, — подчеркнул Баффет.

Баффет поддерживал Фонд Гейтс больше 18 лет. В прошлом году он выделил организации около $43 млрд.

Ранее стало известно, что покойный президент Фонда семьи Рокфеллеров Дэвид Кайзер завещал продолжать борьбу с одной из крупнейших нефтяных компаний в мире — ExxonMobil. Предсмертная просьба была адресована сестре Миранде. В то время она возглавляла собственную организацию по поддержке итальянских иммигрантов и разводилась с супругом, из-за чего не могла выполнить просьбу, но спустя время приступила к обязанностям.

Юрист Дмитрий Григорьев ранее заявил, что бизнесмен Герман Стерлигов, решивший лишить наследства двоих сыновей и дочь, действительно может сделать это. Однако они вправе оспорить завещание в суде. По словам специалиста, это может произойти на основе заключения о психическом заболевании предпринимателя, в случае инвалидности детей или преклонного возраста супруги, если они не разведутся.