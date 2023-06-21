«Легче полететь на Марс»: названа главная проблема поиска батискафа «Титан» Океанограф NASA: легче полететь на Марс, чем найти батискаф «Титан» из-за малой изученности морского дна

Фото: OceanGate

Батискаф «Титан», который 19 июня затерялся в водах Атлантического океана недалеко от места крушения «Титаника», практически невозможно найти из-за малой изученности морского дна, заявила профессор, почетный океанолог NASA Джин Фельдман. По ее словам, которые приводит CNN, человечество обладает лучшими картами Луны и Марса, чем собственной планеты. Это связно с тем, что под водой уровень давления намного выше, чем на суше. Кроме этого, на большой глубине специалистам трудно что-то разглядеть, добавила ученая.

У нас есть лучшие карты Луны и Марса, чем карты нашей собственной планеты. <...> Путешествие в глубины океана означает попадание в царство с огромным уровнем давления, чем дальше вы спускаетесь, а это очень рискованное предприятие. Вокруг темно, почти ничего не видно. Холодные температуры экстремальны, — сказала Фельдман.

В свою очередь специалист по судебной геолого-геофизической экспертизе Кильского университета в Англии Джейми Прингл отметил, что трудности с поиском судна могут появиться из-за неровности дна.

Об исчезновении батискафа «Титан» компании OceanGate, доставлявшей туристов к месту крушения «Титаника», стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине около трех километров. На борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.

По данным зарубежных СМИ, еще несколько лет назад один из сотрудников OceanGate предупреждал об опасности использования батискафа «Титан» при погружении к обломкам «Титаника». По его мнению, судно должно пройти дополнительные испытания, в противном случае членов экипажа могут ждать печальные последствия.