Леди Гага заняла должность в Белом доме США Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома

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Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома, сообщили в американской администрации. В заявлении говорится, что Гага обладает 13 премиями «Грэмми», что делает ее «одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории».

Белый дом также указал на то, что она входила в список самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes и в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

На должность другого сопредседателя комитета Байден назначил американского продюсера Брюса Коэна. Комитет по культуре и искусству был основан в 1982 году и занимается предоставлением рекомендаций главе Белого дома по вопросам культурной политики. В состав комитета входят известные деятели искусства, ученые и филантропы, которые «проявили приверженность поддержке искусства и гуманитарных дисциплин». Членов данного комитета назначает сам президент США.

Ранее американка Дженнифер Макбрайд, которая вернула собак Леди Гаги после того, как они были украдены в 2021 году, подала в суд на певицу за невыплату вознаграждения в размере $500 тысяч. Два французских бульдога Коджи и Густав были украдены в результате ограбления, в ходе которого ранили помощника артистки. По делу были арестованы пять человек, включая Макбрайд.