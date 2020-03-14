https://static.news.ru/photo/c8c85f14-66bc-11ea-a3e4-fa163e074e61_660.jpg Леди Гага Фото: ladygaga/instagram.com

Поп-исполнительница Леди Гага посоветовала фанатам самоизолироваться от общества, чтобы не заболеть самим и не стать переносчиками коронавируса COVID-19. Певица сама перестала выходить из дома.

Гага добавила, что проконсультировалась с учёными и врачами, прежде чем давать советы. Лучшим способом борьбы с коронавирусной инфекцией артистка назвала самоизоляцию, «чтобы не встречаться с людьми старше 65 лет и не попадать в большие группы»

Самое доброе и полезное, что можно сделать — это самокарантин. <...> Я хотела бы увидеть своих родителей и бабушек, но гораздо безопаснее для них, чтобы мы не встречались, — написала Леди Гага.

По словам певицы, она проводит время дома со своими собаками.

Как писал NEWS.ru, в США введён режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции, которую обнаружили у почти трёх тысяч американцев. Распространение вируса COVID-19 признано пандемией.