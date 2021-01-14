Леди Гага споёт на инаугурации Байдена

Американская певица Леди Гага выступит на церемонии вступления в должность избранного президента США Джо Байдена.
Артистка исполнит гимн страны после того, как новый глава государства будет приведён к присяге,
Также на церемонии выступит певица и киноактриса Дженнифер Лопес. Обе артистки являются сторонницами Байдена, а Гага принимала участие в его предвыборной кампании.
Инаугурация Байдена должна состояться 20 января. Его утверждению на должность главы государства предшествовали беспорядки в Капитолии, в подстрекательстве к которым демократы обвинили действующего президента США Дональда Трампа.
Ранее NEWS.ru писал, что член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о намерении инициировать импичмент Байдена в первый день его работу на посту президента. По её словам, у США не может быть президента, «который желает злоупотреблять властью и быть легко подкупленным иностранными правительствами и энергетическими компаниями».