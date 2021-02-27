Леди Гага оплатит лечение своего помощника, пытавшегося защитить её собак

https://static.news.ru/photo/04aec2ec-79d2-11eb-99c3-96000091f725_660.jpg Леди Гага Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Леди Гага возьмёт на себя расходы, связанные с лечением её помощника Райана Фишера. Мужчина получил огнестрельное ранение во время прогулки с собаками артистки.

Инцидент произошёл поздно вечером 24 февраля в Лос-Анджелесе. Двое темнокожих злоумышленников выстрелили в мужчину на улице, после чего скрылись на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали, а двоих из трёх французских бульдогов певицы по горячим следам найти не смогли — один в итоге нашёлся. В качестве одной из версий правоохранители допускали, что те были похищены нападавшими.

Инцидент произошёл поздно вечером 24 февраля в Лос-Анджелесе. Двое темнокожих злоумышленников выстрелили в мужчину на улице, после чего скрылись на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали, а двоих из трёх псов певицы по горячим следам найти не смогли. В качестве одной из версий правоохранители допускали, что те были похищены нападавшими.

Я продолжаю любить тебя, Райан Фишер, ты рисковал жизнью, чтобы сражаться за нашу семью. Ты навсегда герой, — приводит слова Гаги Sunday Mirror.

Спустя несколько дней, как сообщили в полицейском департаменте Лос-Анджелеса, обеих собак привела в полицейский участок местная женщина, которая заявила, что нашла их. Её личность и место, где были обнаружены животные, правоохранители не сообщили в интересах следствия.

Как писал NEWS.ru, певица обращалась к возможным похитителям, предлагая полмиллиона долларов за то, чтобы они вернули собак. Сама она в этот момент находилась в Риме на съёмках фильма.