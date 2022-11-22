Leak: Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta

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Марк Цукерберг

Глава Meta (признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) Марк Цукерберг планирует уйти с должности в следующем году, сообщает Leak со ссылкой на источник. По информации портала, это решение не повлияет на многомиллиардные проекты метавселенной.

Цукерберг собирается уйти в отставку в следующем году. Это решение не повлияет на развитие метавселенной, — говорится в сообщении.

По версии портала, этим решением Цукерберг пытается взять на себя ответственность за неудовлетворительные результаты метавселенной, акции которой упали более чем на 70% по сравнению с пиковым значением.

Представитель компании опроверг информацию об отставке Цукерберга.

Ранее Цукерберг сообщил, что компания Meta решила уволить больше 11 тысяч человек. Он назвал решение трудным и взял на себя полную ответственность за увольнение людей. Им пообещали выплатить базовую зарплату за 16 недель (плюс еще за две недели за каждый год работы), покрыть страхование здоровья самих работников и их семей в течение полугода, а также помочь с трудоустройством в первые три месяца после сокращения.

30 сентября Цукерберг заявил, что компания замораживает наем новых сотрудников в принадлежащие ей соцсети, включая Facebook (деятельность в России запрещена). Он добавил, что принято решение сократить бюджеты большинства команд. Отмечается, что это будет первое крупное сокращение бюджета с момента основания соцсети в 2004 году. Цукерберг допустил, что в следующем году компания уменьшится. В этом году ее акции упали на 60%.