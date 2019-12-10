Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прямо со встречи лидеров «нормандской четвёрки» прилетел в Вашингтон. Поспешность визита и выбранное для него время порождали слухи о возможном закреплении двусторонних договорённостей, в том числе по стратегической стабильности. О том, как в Америке встречали шефа российской дипломатии, — из Вашингтона спецкор NEWS.ru.

Визит Лаврова в Вашингтон стал первым за последние два года: в прошлый раз министр посещал столицу Соединённых Штатов в 2017 году. Тогда, помимо встречи с уже экс-госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, он был принят президентом Дональдом Трампом. Та же программа, но с участием Майкла Помпео, ожидалась и 10 декабря.

Прошлый визит ознаменовался скандалом: на встрече Лаврова с Трампом присутствовали только личные фотографы от российской и американской сторон. Однако фотограф со стороны МИДа совмещал свою должность с работой в одном из российских информагентств, которое позже выставило снимки со встречи со своим копирайтом. Американские фотографы возмутились такой несправедливостью, и в СМИ поднялась волна: были опубликованы не только имя и фамилия фотографа, но и были заданы вопросы, является ли он шпионом и как много жучков для прослушки и скрытых камер он успел установить в Овальном кабинете. Источники из Белого дома, в свою очередь, обвиняли русских во лжи и троллинге: якобы никому не было известно, что фотограф работает на одно из российских государственных СМИ.

Отголоски скандала сказались и на подготовке к новой встрече: на переговоры с Трампом не только не попал ни один российский представитель СМИ, но не был допущен даже личный фотограф: снимки делала только американская сторона. Содержание диалога осталось за закрытыми дверями. Позднее Лавров отметил, что он прошёл в «атмосфере взаимопонимания ответственности двух стран за события в мире».

Примечательно, что переговоры состоялись в самый разгар слушаний по импичменту американского президента. В этот же день последовало и объявление о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц, включая начальника УМВД России по городу Грозному Аслана Ирасханова. Тем не менее именно импичмент и большое расследование The Washington Post по афганской войне было на первых полосах газет в США. Визит Лаврова ушёл на второй план, но в течение дня интерес у американских журналистов всё же стал появляться.

Был вопрос, что так совпало, что наша делегация приехала в Вашингтон в тот день, когда обсуждались новые санкции, перед этим был вопрос, что наш приезд совпал с темой импичмента. Мне кажется, какой день ни выбери для приезда в Вашингтон, обязательно совпадёт либо с санкциями, либо с импичментом, либо ещё с чем-нибудь, — сказал Лавров.

Открытыми для журналистов были начало предшествовавшей переговорам с Трампом встречи с Помпео и последующая пресс-конференция в Госдепартаменте. На неё было аккредитовано в общей сложности 80 журналистов с обеих сторон. Однако людей ожидалось явно больше: в зале были заготовлены свободные места. Вели представителей СМИ довольно странным путём — через кухню. Журналисты гадали: там ли готовили ланч для Лаврова и Помпео, в меню которого входили зелёный салат, стейк тендерлойн и тёплый пудинг с мороженым.

NEWS.ru

На пресс-конференции министр и госсекретарь прошлись по привычным темам: Сирия, Украина, КНДР, Венесуэла и сделка по Ирану. Подробно они остановились на вопросе продления СНВ-3 (договор о стратегических и наступательных вооружениях) и вмешательстве России в выборы-2016. Лавров озвучил предложение опубликовать переписку Москвы и Вашингтона с октября 2016 года по январь 2017-го по спецканалу — по вопросам кибербезопасности, чтобы прояснить детали обсуждения возможной роли России в избирательном процессе. Ранее о такой возможности уже говорил спецпредставитель президента России Андрей Крутских, однако для многих журналистов это стало новостью.

Как только Вашингтон даст согласие, мы будем готовы опубликовать документы, — сказал Лавров, добавив, что это многое бы прояснило.

Помпео же ответил, что в США «публикуют все документы, которые считают нужными». Тем не менее идея привлекла внимание СМИ с обеих сторон. С учётом прецедентов с обнародованием сначала стенограммы одного телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, а потом и содержания второго, исключать изменения позиции США по переписке пока рано.

По продлению СНВ-3, срок которого истекает уже в 2020 году, консенсуса стороны не достигли. Это дал понять Лавров и на итоговой пресс-конференции. Предложение России автоматически продлить договор на пять лет не находит понимания в американской столице: несмотря на то что ярый противник любых соглашений Джон Болтон покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности, сам президент мнения о необходимости сделки только с участием Китая не поменял. При этом, как отметил Лавров, Москве было бы легче рассматривать идею, если бы она обрела форму.

Интригу пресс-конференции решил придать Помпео, заявив, что в США «достаточно скоро сделают заявление о прорыве в экономических отношениях». Буквально через несколько часов её развеял Лавров, объяснив, что речь идёт об инициативе президентов Путина и Трампа, выдвинутой по итогам саммита в Хельсинки.

Имеется в виду создание консультативного делового совета, в который вошли бы лидеры частного бизнеса, по 7–10 человек с каждой стороны, и пользовались бы поддержкой и Москвы, и Вашингтона, и которые проталкивали бы прагматичные, ориентированные на взаимную выгоду договорённости, — пояснил министр.

Инициатива по созданию совета «капитанов бизнеса», как и экспертного совета, пробуксовывает с того момента, когда она впервые была озвучена. Проблема не только в санкциях со стороны США, которые делали для американцев любое сотрудничество с российскими компаниями крайне сомнительным — никто не мог гарантировать, что твой партнёр из РФ не окажется в стоп-листе, — но и в доминирующей в США антироссийской риторике.

В целом же цель визита и его поспешность не объяснялись сделанными публично заявлениями. Даже анонсированное «экономическое продвижение», реальность которого всё же сомнительна в текущих условиях, вряд ли может перевесить тот репутационный риск, который мог понести Трамп на фоне слушаний по импичменту. Именно его связь с русскими была той картой, которую до недавнего времени раз за разом вытаскивали на стол в Демпартии. С другой стороны, это не первая встреча, которая не увенчалась прорывом.