Лавров объяснил, почему Россия не раскрывает деталей сделки по Украине Лавров: до заключения сделки по Украине Россия не будет ее комментировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия выдвигает и рассматривает серьезные предложения по урегулированию на Украине, но не раскрывает деталей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS. Москва будет хранить молчание до тех пор, пока переговоры не завершатся. Он уклонился от прямого ответа на вопрос телеведущей, стоит ли в ближайшее время ждать заключения сделки.

Это процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершен, — отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что диалог между Россией и США по украинскому урегулированию движется в правильном направлении. Министр согласился с американским лидером Дональдом Трампом, который озвучил похожие мысли. Лавров отметил, что глава Белого дома «верит», назвав такую позицию справедливой.

Министр иностранных дел также подтвердил готовность России к заключению мирного соглашения по Украине. Лавров отметил, что есть отдельные элементы, которые требуют согласования. По словам министра, участники переговоров заняты именно этим процессом.

При этом Лавров предупредил страны Евросоюза о последствиях попыток возродить идеологию нацизма. Министр подчеркивал, что Россия приложит все усилия, чтобы этому помешать.