Россия выдвигает и рассматривает серьезные предложения по урегулированию на Украине, но не раскрывает деталей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS. Москва будет хранить молчание до тех пор, пока переговоры не завершатся. Он уклонился от прямого ответа на вопрос телеведущей, стоит ли в ближайшее время ждать заключения сделки.
Это процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершен, — отметил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что диалог между Россией и США по украинскому урегулированию движется в правильном направлении. Министр согласился с американским лидером Дональдом Трампом, который озвучил похожие мысли. Лавров отметил, что глава Белого дома «верит», назвав такую позицию справедливой.
Министр иностранных дел также подтвердил готовность России к заключению мирного соглашения по Украине. Лавров отметил, что есть отдельные элементы, которые требуют согласования. По словам министра, участники переговоров заняты именно этим процессом.
При этом Лавров предупредил страны Евросоюза о последствиях попыток возродить идеологию нацизма. Министр подчеркивал, что Россия приложит все усилия, чтобы этому помешать.