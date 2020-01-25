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Широкофюзеляжный самолёт Boeing 777X начал первый испытательный полёт. Борт вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон).

Компания Boeing ведёт трансляцию этого события на своём сайте. Ранее испытательный полёт нового лайнера несколько раз откладывался из-за сильного ветра.

Как отмечают представители американской компании, Boeing 777X является «самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолётом, оснащённым двумя двигателями».

Как ранее писал NEWS.ru, лайнерам Boeing 737 MAX полностью заменят программное обеспечение. Соответствующее решение принято руководством компании по итогам встречи с проверяющими чиновниками. Эксплуатация 737 MAX была прекращена после двух авиакатастроф, жертвами которых в общей сложности стали 346 человек.