https://static.news.ru/photo/9d75f618-e03a-11e9-87bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Markowitz/NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в начале 2020 года демонтирует расположенную в Хьюстоне (штат Техас) лабораторию, где в 1969 году находился на карантине экипаж американского космического корабля «Аполлон-11». Информация об этом содержится в заявлении NASA.

В настоящее время здание обветшало и не подлежит ремонту. В его помещениях с потолка свисают оголённые провода, на стенах образовалась плесень. В коридорах опасно находиться в связи с тем, что перекрытия осыпаются. Многие предметы из лаборатории сотрудники NASA забрали себе в качестве сувениров, пишет Associated Press .

С момента последнего пилотируемого полёта на Луну в рамках программы «Аполлон» в 1972 году комплекс эксплуатировался для проектов, связанных с состоянием здоровья астронавтов. После проведённого в 2015 году финансового аудита выяснилось, что проблемы в здании исправить невозможно, а само содержание объекта обходится бюджету США очень дорого.

Лаборатория не используется уже около двух лет.

NASA заключило с компанией HDR Architecture контракт на $5,7 млн по демонтажу здания и строительству нового комплекса.

Лабораторный комплекс был построен в 1967 году специально для того, чтобы в нём провели несколько дней на карантине члены экспедиции «Аполлон-11», вернувшиеся после полёта на Луну. Они пребывали там три недели, пока специалисты не убедились, что астронавты не являются переносчиками опасных заболеваний.

Как писал News.ru, ранее завлабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта подчеркнул, что сомнения в высадке астронавтов США на Луне в научных кругах расцениваются как невежество.