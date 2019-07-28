Американский город Лас-Вегас заполонили полчища кузнечиков. Причиной нашествия насекомых называют погоду.
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Энтомолог Джефф Найт пояснил, что причиной этого нашествия стала погода. Сочетание влажной зимы и весны уже не первый раз приводит к таким последствиям, уточнил он. Учёный также добавил, что подобное явление — не редкость для этой местности.
По словам Найта, кузнечики безобидны для человека. Он утверждает, что спустя несколько недель насекомые мигрируют на север.
Как писал News.ru, учёные выяснили, что кузнечики, муравьи и гусеницы содержат огромное количество антиоксидантов. По их словам, эти насекомые могут стать полноценной заменой мясу.