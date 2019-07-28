https://static.news.ru/photo/c31c36fc-b0e2-11e9-8fb5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Justus de Cuveland/imagebroker.com/Global Look Press

Американский город Лас-Вегас заполонили полчища кузнечиков. Причиной нашествия насекомых называют погоду.

Как сообщает CBS , днём кузнечики менее активны, а ночью появляются везде. На опубликованном телеканалом видео видны тучи небольших насекомых. Местами они полностью покрывают части тротуара.

Энтомолог Джефф Найт пояснил, что причиной этого нашествия стала погода. Сочетание влажной зимы и весны уже не первый раз приводит к таким последствиям, уточнил он. Учёный также добавил, что подобное явление — не редкость для этой местности.

По словам Найта, кузнечики безобидны для человека. Он утверждает, что спустя несколько недель насекомые мигрируют на север.

Как писал News.ru, учёные выяснили, что кузнечики, муравьи и гусеницы содержат огромное количество антиоксидантов. По их словам, эти насекомые могут стать полноценной заменой мясу.