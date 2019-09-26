https://static.news.ru/photo/96274136-e045-11e9-bf1a-fa163e074e61_660.jpg Эштон Кутчер Фото: Genaro Molina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Эштон Кутчер после откровений его экс-супруги Деми Мур о сексе втроём и его изменах опубликовал в Twitter номер телефона и призвал фанатов написать ему, чтобы узнать «правду». В ответ пользователям, отправившим сообщения, приходили автоматические ответы.

Никаких подробностей об отношениях актёров юзерам узнать не удалось. Они получали три сообщения о скандале, разгоревшемся вокруг разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Мила и я встречались с президентом Зеленским и его супругой чуть больше недели назад. Моё убеждение: он стремится ликвидировать коррупцию на Украине. Он также полон решимости положить конец войне и благодарен США за финансовую помощь, потому что она им нужна, — приводит InStyle текст одного из сообщений.

For truth text me. +1 (319) 519-0576 — ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019

Кутчер отметил, что если Трамп использует финансовую поддержку Киеву для привлечения Зеленского к расследованию дела Байдена, в отношении главы США должна быть проведена процедура импичмента.

Если наш президент не использовал помощь в качестве рычага и просто призвал президента Зеленского расследовать дело Байдена без причины, он должен быть подвергнут импичменту, — заявил актёр.

Во время форума «Ялтинская европейская стратегия» Эштон Кутчер и его супруга Мила Кунис, родившаяся в украинских Черновцах, встретились с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Актёр заявил, что теперь Украина находится в надёжных руках.

В США разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения, писал News.ru.