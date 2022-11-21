Кустурица назвал цель США в конфликте на Украине Режиссер Кустурица: цель США в конфликте на Украине - стереть русских с лица земли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмир Кустурица

Режиссер Эмир Кустурица считает, что цель США во время украинского конфликта — стереть русских людей с лица земли, передает «Царьград». Происходящее на Украине он поставил в один ряд с событиями в Югославии 1999 года, когда НАТО устроило бомбардировки страны. Целью той войны, по мнению режиссера, было уничтожение сербов.

Цель последних двух войн — стереть русских и сербов с лица земли, — убежден Кустурица.

Режиссер уверен, что украинский конфликт — это война Киева против русскоговорящего населения Донбасса, Луганска и Крыма. Попытки России защитить этот народ, по его мнению, не имеют ничего общего с войнами США ради захвата месторождений нефти. Эксперт убежден, что военные операции Штатов нацелены на обеспечение комфортного существования страны, поддержание промышленности и национальной валюты.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер ранее заявил, что геноцид русскоязычного населения на Украине начался еще в 2014 году. Он добавил, что на место законно избранного президента Януковича посадили правительство с правым уклоном, которое придерживается идеологии Степана Бандеры. Он указал на правовые ограничения, которые были приняты в отношении русского языка на Украине за последние несколько лет.