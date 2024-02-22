Часть крыла оторвалась у летевшего в Бостон пассажирского самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У самолета авиакомпании United Airlines, который выполнял рейс из Сан-Франциско в Бостон, оторвалась часть крыла во время полета, сообщает Daily Mail. Из-за повреждений авиалайнер совершил аварийную посадку в Денвере. Никто не пострадал.

Один из пассажиров, который снял кадры с треснувшим крылом, рассказал, что сразу после взлета услышал «громкое жужжание». После этого, по его словам, самолет сильно тряхнуло.

А потом все стихло, так что я не придал этому особого значения. И внезапно пилот возвращается, поэтому я распахнул окно, выглянул в иллюминатор и увидел, что вся передняя кромка крыла была разрушена, — заявил мужчина.

Ранее самолет Air Serbia, летевший из Белграда в Дюссельдорф, врезался в огни взлетно-посадочной полосы в столице Сербии. Борт сильно повредил фюзеляж и крыло, однако все равно взлетел. Через час самолет с горящей обшивкой встречали в аэропорту Николы Теслы с шестью пожарными машинами. Из пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс с острова Боракай в Шанхай, ранее совершил экстренную посадку в Гонконге из-за взорвавшегося пауэрбанка. Возгорание произошло при попытке пассажира зарядить устройство при помощи планшета iPad, что впоследствии привело к задымлению на борту.