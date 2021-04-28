Курьёзы речи Байдена: президент США запнулся на России

Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с речью, посвящённой первым 100 дням его президентства. Глава государства озвучил амбициозный план развития экономики стоимостью почти $4 триллиона и похвалился успехами в борьбе с пандемией. Впрочем, наблюдатели констатировали, что президент звучал не очень убедительно, иногда запинаясь, а иногда переходя на шёпот.

Ежегодное послание конгрессу в этом году проходило в необычной обстановке. Вместо набитого битком зала Джо Байдену пришлось разговаривать с горсткой законодателей: в зал пускали только при подтверждении вакцинации или негативном тесте на коронавирус. Между тем солдаты национальной гвардии, которые охраняют здание Капитолия с момента его захвата сторонниками Трампа в начале января, заблокировали дороги и огородили заборами подступы к зданию. Конгресс превратился в осаждённую крепость.

Воспользовавшись звенящей тишиной в зале, Байден то ли намеренно, то ли нет, говорил очень тихо, иногда и вовсе переходя на шёпот.

Это было странно, — заявила после послания Байдена сенатор-республиканка Деб Фишер. — Он говорил очень тихо, и иногда было тяжёло его разобрать. Очень мало энергии. Это был несвязный список желаний.

Часть конгрессменов откровенно клевала носом. Так, самым популярным отрывком послания в соцсетях стали кадры засыпающего сенатора Теда Круза. Стоит заметить, что у Байдена, судя по всему, есть особый талант к снотворным речам: на церемонии инаугурации он усыпил бывшего президента Билла Клинтона.

Что же касается содержательной части послания, то, несмотря на скромную манеру подачи, она была амбициозной. Байден ещё раз озвучил свои планы потратить почти $4 триллиона на трансформацию американской экономики и инфраструктуры, создание рабочих мест и помощь уязвимым категориям населения.

Его обещания включают, в частности, бесплатные детские сады и государственные колледжи, постепенное увеличение минимальной оплаты труда до $15 в час, пособия и налоговые вычеты на детей, модернизацию электросетей и создание системы зарядных станций для электрических автомобилей. Особый акцент глава Белого дома сделал на борьбе с изменением климата. По его словам, годами американцев убеждали в том, что «зелёная» политика ведёт к потере рабочих мест, но на деле она, напротив, может создать их.

Когда я думаю об изменении климата, я думаю о рабочих местах, — подчеркнул Байден. — Нет никаких оснований считать, что компоненты ветряных турбин нельзя делать в Питтсбурге вместо Китая.

Всё это президент предлагает финансировать за счёт увеличения налога для богачей и корпораций. Тем, кто зарабатывает больше $400 тысяч в год, придётся отдавать государству 39,6% (сегодня они платят 35%). При этом Байден обещает закрыть лазейки в законодательстве, позволяющие крупным компаниям вообще не платить налоги. В одной из самых эмоциональных частей речи он обвинил 50 американских корпораций в том, что они «не вносят справедливый вклад» в жизнь общества.

Chip Somodevilla/XinHua/Global Look Press

Присутствующие в зале республиканцы редко удостаивали президента аплодисментами. «Слоны» традиционно выступают против повышения налогов и государственного участия в экономике. Нет сомнений, что инициативы Байдена поддержат только демократы, располагающие лишь минимальным преимуществом в верхней палате законодательного органа. При этом частью щедрых обещаний наверняка придётся пожертвовать, так как даже в рядах Демократической партии есть конгрессмены, настроенные на экономию.

Он не сказал ничего нового и часто звучал как проповедник, выступающий перед толпой обращённых, — резюмировал обозреватель Fox News Ховард Курц. — Может быть, публике и понравятся некоторые моменты, от которых Камала Харрис и Нэнси Пелоси подпрыгивали, аплодируя, но это не меняет дискуссии в целом.

Это же можно сказать о внешнеполитической части, которая присутствовала в послании Байдена, скорее, для галочки. По поводу России он заявил, что США не хотят эскалации в отношениях с ней, но и не готовы терпеть вмешательство в выборы, хакерские атаки и другие враждебные действия, которые глава Белого дома пообещал не оставлять без ответа. Несколько раз президент запнулся. В частности, он не смог с первого раза выговорить слово «эскалация», говоря об отношениях с Россией.