Купленная на распродаже в США ваза оказалась бесценным артефактом майя Купленная на распродаже в США за $3,99 ваза оказалась бесценным артефактом майя

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Жительница Вашингтона Анна Ли Дозье купила за $3,99 во время распродажи в благотворительном магазине вазу, сделанную, по ее мнению, примерно 20–30 лет назад, пишет MIR24.TV. Позднее она узнала, что приобретенный сувенир является бесценным артефактом культуры майя.

Американка после покупки хранила вазу на полке в своем доме. Когда она попала на экскурсию в мексиканский музей антропологии, то увидела среди экспонатов артефакт, похожий на ее давнее приобретение.

Женщина связалась с экспертами по истории, которые определили, что ее ваза является церемониальной урной племени майя, датируемой 200–800 годами нашей эры. Дозье, узнав об этом, решила передать вазу в музей антропологии Мексики, где проведут дополнительные исследования. Сама американка занимается защитой прав коренных народов Мексики.

Ранее винодел из Австрии во время ремонтных работ в погребе обнаружил кости мамонта. По мнению экспертов, возраст находки может составлять 30–40 тысяч лет. Последнюю похожую находку в стране сделали примерно 150 лет назад неподалеку от нынешнего места раскопок. Тогда в Гобельсбурге были найдены культурные слои с кремневыми артефактами, а также ювелирные окаменелости.