Куда летит Пелоси? 82-летняя спикер сената может стать «сакральной жертвой» С Тайваня идут утечки, что Пелоси все же рискнет приземлиться на Тайване 2 августа, невзирая на угрозы Пекина

Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запланированный на эту неделю визит на Тайвань спикера сената США Ненси Пелоси стал для неё звездным часом — обычно поездки представителей законодательного органа такого внимания не привлекают. Но в данном случае сам Пекин сделал всё возможное, чтобы прилёт третьего по значимости лица в американской системе власти превратился в мировую проблему. NEWS.ru проследил за тем, как сугубо формальное мероприятие превратилось в политический саспенс.

Всё началось на прошлой неделе, когда Ненси Пелоси обнародовала расписание своего азиатско-тихоокеанского турне, которое включает Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но про Тайвань в объявлении ничего не сказано. На этот понедельник американская делегация запланировала и уже провела встречи с первыми лицами и деловым сообществом Сингапура. Там, как и в остальных странах турне, стороны обсуждают традиционный для такого рода встреч «джентльменский набор» — взаимные отношения и экономику.

В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии наша делегация проведет встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы будем в дальнейшем защищать наши общие интересы и ценности, включающие мир и безопасность, экономический рост и торговлю, пандемию Covid-19 и климатические изменения, права человека и демократическое управление, —говорится в первом коммюнике от имени американской делегации.

Примечательно, что ни на одну из этих встреч представители прессы приглашений не получили и о том, что обсуждают официальные лица, СМИ узнают только из официальных релизов.

Власти Сингапура приветствовали приезд американских законодателей, в котором в островном государстве усматривают свидетельство «глубокого вовлечения» США в дела Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Пелоси и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун также поговорили о двух горячих точках, она из которых расположена совсем далеко от ИТР, на Украине, а вторая, Тайвань, имеет к региону прямое отношение.

При этом Ли косвенно посоветовал своим гостям не обострять без нужды отношения с Китаем, стабильность которых, по его словам, важна для мира и безопасности в Восточной Азии. «Ли подчеркнул важность стабильных американо-китайских отношений для регионального мира и безопасности», сказано в итоговом коммюнике встречи.

Между тем Пекин крайне озабочен возможной остановкой Пелоси на Тайване, хотя Тайбэя в расписании и нет.

Вполне возможно, Пелоси пойдет на рискованный и опасный шаг, пытаясь приземлиться в аэропорту Тайваня, воспользовавшись такими предлогами, как неполадки ее самолета или его дозаправка, — пишет китайское проправительственное англоязычное издание Global Times. — В связи с этим китайские военные и службы радиолокационного обнаружения будут в ближайшие дни находиться в состоянии повышенной готовности. Пелоси прямо не упомянула Тайвань в своем маршруте, что означает, что она не решается прямо и публично бросить вызов Китаю. Однако нельзя исключать возможность ее посещения Тайваня без какого-либо анонса.

Фото: Àî�'/Xinhua/Global Look Press ВВС Китая

Кроме того, МИД КНР практически угрожает, заявляя что «китайские военные не будут сидеть сложа руки, если спикер палаты представителей США посетит Тайвань».

В Пекине имеют зуб и лично на Пелоси, которая при каждом подходящем случае раздражает руководство КНР критикой положения с правами человека и заигрываниями с китайскими диссидентами. Руководители Компартии Китая в долгу не остаются и называют Пелоси всякими обидными прозвищами с китайской спецификой вроде «смесь лжи и дезинформации».

При этом многие эксперты полагают, что у Белого дома под контролем Джо Байдена нет запаса пассионарности, чтобы подливать горючую жидкость в огонь двусторонних отношений. Не столько потому, что глава КНР Си Цзинпин во время телефонного разговора с Джо Байденом в прошлую пятницу пригрозил кое-кого на этом огне поджарить, сколько потому, что для Байдена «замирение» с Пекином является частью его внешнеполитической программы на «переписывание истории», оставленной после себя предыдущей республиканской администрацией.

Поэтому еще до того, как Пекин разразился очередной порцией угроз, Белый дом поспешил откреститься от тайваньских планов Пелоси, и всю прошлую неделю представители администрации уговаривали представителя сената не делать опрометчивых шагов. Сам Байден назвал идею посетить Тайвань «не самой подходящей в данное время». Впрочем, по словам Пелоси, она и президент Байден разделяют одинаковые взгляды на проблему Тайваня.

Наша поездка призвана подтвердить неизменную позицию США по поддержке наших друзей и союзников в регионе под уверенным лидерством президента Байдена, —написала Пелоси в своем Twitter перед вылетом из Вашингтона.

Делегация, которую Пелоси возглавляет, намерена кроме Сингапура посетить Малайзию, Южную Корею и Японию. Тайвань с точки зрения грамотной логистики должен был бы оказаться ровно посередине этого турне. Пелоси обошла этот пункт маршрута молчанием, когда сделала дозаправочную остановку на Гавайях; не прозвучало слово «Тайвань» и после ее приземления в Сингапуре — стартовом пункте турне, где она пробудет два дня.

Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впрочем, интрига продолжается. Так, в понедельник журналистка тайваньского телеканала TVBC сообщила в своем Twitter, что Нэнси Пелоси прибудет в Тайбей уже 2 августа. При этом премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан уклончиво заявил только, что власти острова «приветствуют визиты любых иностранных гостей».

Что интересно, Вооруженные силы Китая объявили 1 августа о пятидневных военных учениях в Южно-Китайском море, которые начнутся крайне экстренно, с 2 августа. Отчасти они могут быть вызваны, конечно, прибытием в район Тайваня американского авианосца USS Ronald Reagan несколько дней назад. Но столь неожиданное начало маневров НОАК больше все же похоже на предупреждение для 82-летнего спикера сената США. Кстати, проведение маневров дало Пекину основания объявить окрестности острова на это время бесполётной зоной.

Пока мир с опасением наблюдает за полетами Пелоси, на Тайване обсуждают, может ли самолет с Пелоси сесть в Тайбее для дозаправки (как перед этим на Гавайях) или «симулировать» неисправность. В этом случае появление Пелоси на острове формально не подпадает под определение официального визита, но даст ей возможность пообщаться с местными политиками «на скорую руку». Поскольку у Вашингтона и Тайбея нет официальных дипломатических отношений еще с 1970-х годов, такая встреча «на бегу» никого из тайваньских представителей не обидит. Однако она сильно обидит Пекин.

По сути, обе стороны в ходе поездки Пелоси проводят разведку боем, и спикер может стать своего рода «сакральной жертвой» этого противостояния, сказал NEWS.ru синолог Алексей Маслов.

Соединенные Штаты находятся сегодня в отношениях с КНР у красной черты, которую они не переступали многие десятилетия. Это вызвано тем, что Китай по ряду позиций достиг или близок к паритету с США, и если этот процесс не остановить, США превратятся из опережающей стороны в догоняющую. Визит Пелоси потому так пугает Байдена, что тот меньше всего хочет стать тем президентом, при котором эта черта будет перейдена. До сих пор американо-китайские отношения были напряженными, но предсказуемыми. А после 2 августа, если Пелоси все-таки решится высадиться на Тайване, отношения превратятся в непредсказуемые. Другое дело, что и Пекин в данном случае стоит перед необходимостью жесткого ответа, чего там также очень не любят, предпочитая «тянуть резину» до бесконечности. Алексей Маслов директор Института стран Азии и Африки МГУ

Фото: Li Ga/Xinhua/Global Look Press

Последний раз американский представитель уровня спикера сената Пелоси посещал Тайвань в 1997 году — тогда им тоже был спикер сената — Ньют Гингрич. Позднее Вашингтон и Пекин «по-джентльменски» договорились, что никакие официальные лица США не будут посещать остров.

Таким образом, Ненси Пелоси станет самым высокопоставленным представителем США, который может посетить остров за последние 25 лет, хотя в апреле нынешнего года на Тайване побывало шесть американских конгрессменов. Кстати, в апреле Пелоси изначально должна была стать в этой делегации седьмой, но планы пришлось изменить из-за того, что она заболела ковидом. Некоторые считают, что заболела «удивительно вовремя».