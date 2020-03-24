Пока коронавирус распространяется по Соединённым Штатам и даже успел пробраться в сенат, верхняя и нижняя палаты Конгресса не могут договориться о важнейшем законопроекте поддержки американского бизнеса и граждан. Голосование по пакету мер, предложенных республиканцами в Сенате, намеченное на 23 марта, провалилось из-за противодействия оппозиционных демократов. Каждая партия настаивает на собственной версии законопроекта, а драгоценное время между тем уходит. Подобная неопределённость отрицательно влияет не только на американскую экономику, но и на мировые рынки, в том числе нефтяные.

На данный момент у каждой палаты Конгресса есть своя версия законопроекта экстренных мер поддержки. Сенат, контролируемый республиканцами, предлагает поддержать американцев с помощью чеков на $1200 (максимально $3000 на семью) и создания специального фонда, из которого будут распределяться средства на помощь бизнесу. В пакет также включена бесплатная вакцинация от коронавируса (как только вакцина появится), дополнительное финансирование сферы здравоохранения и увеличение доступа работников к оплачиваемому больничному. Стоимость экстренного пакета в процессе обсуждения увеличивалась и сейчас оценивается в $2 триллиона. Из них $1,2 триллиона пойдут на прямую помощь семьям, безработным, медикам и больницам. Эта версия законопроекта в понедельник, 23 марта, не прошла голосование в Сенате, набрав 49 голосов за и 46 против при необходимых для одобрения 60.

В палате представителей, возглавляемой демократами, после провала голосования в Сенате представили свою версию «плана спасения». Во многом он повторяет предложения сенаторов-республиканцев, но акцент в нём смещён с поддержки бизнеса на помощь простым американцам. Так, законопроект демократов предусматривает чеки на $1500 каждому легальному резиденту США (максимально $7500 на семью), а также дополнительно $600 в неделю всем, кого коронавирус лишил работы. Малым и средним предприятиям вместо льготных займов демократы хотят просто выдать субсидии, которые не придётся потом возвращать. Кроме того, они недовольны планами республиканцев создать фонд поддержки бизнеса, считая, что средства оттуда осядут в карманах крупных корпораций. Этот пакет дороже аналогичной инициативы республиканцев на $500 млрд.

Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американцы не хотят очередной пакет в интересах корпораций, — заявил CNN сенатор-демократ Шеррод Браун. — Они не хотят субсидии для Уолл-стрит. Они не хотят субсидии для авиакомпаний. Они хотят денег. Если мы собираемся одобрить пакет финансовой помощи, деньги должны пойти в карманы рабочих.

Республиканцы же настаивают на том, что именно американский бизнес, в том числе и крупный, поддерживает экономику страны, и если он разорится из-за коронавируса, чеки на несколько тысяч долларов мало чем помогут американцам, на месяцы, а может, и годы оставшимся без работы.

Глава Белого дома Дональд Трамп в этом убеждении идёт ещё дальше и хочет отменить карантин и меры социальной изоляции, чтобы не разорять кафе, рестораны, турагентства и прочие компании. Хотя в то же время президент подчёркивает, что подобное решение может быть принято в ближайшие недели в зависимости от масштабов распространения COVID-19 по стране.

Если бы они хотя бы могли сузить список своих требований до горстки вещей, которые действительно нужно обсуждать, — отвечает на инициативы демократов сенатор-республиканец Джон Тьюн. — Но, я думаю, демократы постоянно предлагают новые меры, выдвигают новые требования, продвигают свою повестку, и у всего этого нет ничего общего с коронавирусом. Они хотят исполнить все свои желания с помощью этого кризиса, и это прискорбно.

Сенаторы из обеих партий продолжают переговоры о деталях экстренных мер и сигнализируют, что количество противоречий между двумя версиями законопроекта уменьшается. Ожидается, что следующее голосование по нему пройдёт в среду, 25 марта.

Тем временем помощь требуется не только простым американцам, но и самим конгрессменам. Сенатор Рэнд Пол 23 марта узнал, что заболел коронавирусом COVID-19, и двое контактировавших с ним коллег были помещены на карантин. Всего в режиме самоизоляции сейчас находятся пять сенаторов, что только усложняет обсуждение и принятие законопроектов.