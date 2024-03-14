Крысы съели всю марихуану на складе вещдоков в полицейском участке США

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Крысы съели всю марихуану на складе вещдоков в полицейском участке Нового Орлеана, сообщила полицейский Энн Киркпатрик. По ее словам, после этого грызуны находились «под кайфом», передает CBS News.

Крысы съели всю марихуану на складе вещдоков в полицейском участке Нового Орлеана. Они все под кайфом, — сказала полицейский.

Киркпатрик потребовала переселить департамент в другое здание и подчеркнула, что у крыс есть сообщники — тараканы.

Ранее в городе Полевском Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который нашла в вещах сожителя мамы. Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Инцидент произошел 13 марта. 22-летняя мать пострадавшего ребенка заметила, что дочка странно себя ведет, но не стала придавать этому значения. Однако когда девочка стала дрожать и задыхаться, вызвала скорую помощь. Медики диагностировали судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление.

До этого в Санкт-Петербурге годовалый ребенок отравился жевательным табаком своих родителей, рассказал источник в правоохранительных органах. Девочку госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. В ходе обследования в крови ребенка нашли каннабиноиды.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.