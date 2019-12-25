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В Соединённых Штатах на 77-м году жизни скончался криминальный авторитет Марат Балагула. Экс-лидер организованной преступной группировки натурализованных граждан США, родившихся в бывших республиках СССР, был известен как «крёстный отец» русской мафии.

Мужчина умер от онкологического заболевания. Один из его бывших телохранителей рассказал, что Балагула «отказался от химии», уточняет Би-би-си .

"Крестный отец" русской мафии в Бруклине - кем был Марат Балагула https://t.co/IBM6u8Ib8g — bbcrussian (@bbcrussian) December 24, 2019

При Балагуле представления американцев о мафии сильно поменялись. Его банда собирала дань практически со всех прибыльных сфер — будь то игровой бизнес или добыча нефти. Группировка наладила связи с преступниками на всех континентах и таким образом стала интернациональной, писал NEWS.ru. Позднее мафиози отбывал сроки за аферу с пластиковыми карточками и уклонение от уплаты налогов на бензин.