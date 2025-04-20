«Крутился около кабинета»: в США раскрыли, кто склонил Трампа к пошлинам WSJ: Трамп приостановил введение пошлин после беседы с Бессентом и Лютником

Фото: Yuri Gripas/Pool/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение торговых пошлин, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты отметили, что к этому его подтолкнула беседа с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником, которые смогли свести на нет влияние торгового советника Питера Наварро.

9 апреля финансовые рынки сошли с ума. Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник хотели, чтобы президент Трамп приостановил свой агрессивный глобальный тарифный план. Но было большое препятствие: Питер Наварро, торговый советник Трампа, любящий тарифы, который постоянно крутился около Овального кабинета, — указали авторы статьи.

В итоге Бессент и Лютник, как указано в материале, все же смогли встретиться с американским лидером. Они также сумели убедить его отказаться от введения пошлин.

Ранее заместитель директора по исследованиям Китая в консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Кристофер Беддор указал, что китайская экономика столкнется с серьезным провалом из-за торговой войны с США. Пекин и так вынужден бороться с многолетним дефляционным шоком, однако в скором времени его может ожидать еще один, констатировал он: после того как американский лидер Дональд Трамп ввел пошлины, поставки китайской продукции стали практически нереальными.

Издание Handelsblatt высказало мысль, что не только Китай столкнется с экономическими проблемами из-за таможенных тарифов США, но и Германия: решение Трампа обернется огромными убытками для Берлина уже к 2028 году. Эксперты подчеркивают, что под ударом окажутся основные немецкие промышленные отрасли, в числе которых производство автомобилей и медикаментов.