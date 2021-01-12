СМИ: Deutsche Bank прекратит бизнес с Трампом после штурма Капитолия

https://static.news.ru/photo/23373eb4-54df-11eb-8039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Global Look Press

Немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank намерен прекратить сотрудничество с действующим президентом США Дональдом Трампом либо с его компанией. Об аналогичных планах, как утверждает New York Times, заявил и американский Signature Bank. Поводом к этому послужили недавние события в Вашингтоне, когда сторонники Трампа атаковали Капитолий.

Трамп должен Deutsche Bank свыше $300 млн. Что касается Signature Bank, в правление которого в своё время входила дочь президента Иванка Трамп, организация призывает Трампа покинуть пост главы государства ради интересов страны и народа, сообщает издание со ссылкой на осведомлённый источник.

Эта реакция является частью более масштабного разрыва связей с господином Трампом и его союзниками, начавшегося после фатального нападения на Капитолий. Школы лишили президента почётных степеней, некоторые видные республиканцы пригрозили покинуть партию, а Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк объявила, что начала расследование в отношении адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, — пишет издание.

Столкновения в Вашингтоне привели к тому, что Signature Bank начал процедуру закрытия двух персональных счетов президента, на которых хранится порядка $5,3 млн. Кроме того, банк намерен в будущем не сотрудничать с членами конгресса, которые выступали против утверждения итогов голосования членов коллегии выборщиков за кандидатов в президенты США.

Беспорядки в американской столице вспыхнули 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов — на них победил республиканец Джо Байден. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, членам конгресса пришлось эвакуироваться. В результате инцидента погибло пять человек, включая одного сотрудника полиции.

Как писал NEWS.ru, уходящий президент США в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа. Такое своё мнение он высказал в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти.