Крупные американские телеканалы прервали речь Трампа о выборах в США

https://static.news.ru/photo/bed73354-2002-11eb-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Global Look Press

Ряд крупных телеканалов США прервали трансляцию выступления лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа из Белого дома. Речь была посвящена прошедшим в стране выборам президента.

MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прекратили передавать в эфир слова политика. Он обвинил оппонентов в попытке «украсть выборы», заявлял о множественных нарушениях по всем США и утверждал, что после подсчёта голосов сможет переизбраться на второй срок, пишет портал The Verge.

Сразу после завершения передачи сигнала из Белого дома ведущий MSNBC заявил, что редакции неизвестно ни о якобы незаконных голосах, ни о победе Трампа. ABC и NBC также отметили, что действующий лидер выступил с «бездоказательными» обвинениями.

Мы прерываем [трансляцию], потому что то, что говорит президент США [Дональд Трамп], по большей части является абсолютной ложью, — сказал ведущий телеканала CNBC Шепард Смит после отключения речи политика.

Журналист телеканала MSNBC также заявил, что соцсеть Twitter также прервала прямую трансляцию заявления лидера в своём приложении. На запрос журналистов представители Twitter пока не ответили.

«Коррупционная машина» работает на демократов в штате Пенсильвания, рассказал глава США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Он добавил, что «ходил там в школу» и много знает о подобном явлении. Лидер имеет в виду Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. Лидер окончил её в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике.

Джо Байден стремительно догоняет действующего президента Дональда Трампа по количеству голосов в Пенсильвании. Отставание демократа от республиканца сократилось до 0,8%. У нынешнего главы США сейчас 49,8% голосов, у его главного оппонента — 49%. Регион имеет важное значение для исхода голосования: в штате 20 выборщиков.

Итог борьбы за президентское кресло в США пока неясен, подсчёт голосов продолжается. В штате идёт обработка поступающих по почте бюллетеней. Власти штата обещают завершить подсчёт голосов в пятницу, 6 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Пенсильвании осталось посчитать ещё 700 тыс. бюллетеней, говорить о том, кто в этом штате выиграл выборы, пока рано. Об этом заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.