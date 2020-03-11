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Entertainment Software Association отменила из-за коронавируса крупнейшую выставку индустрии компьютерных игр Electronic Entertainment Expo, которая должна была состояться в июне 2020 года в американском Лос-Анджелесе.

Мы разочарованы невозможностью провести это мероприятие для наших поклонников. Но уверены в том, что это правильное решение, — говорится в заявлении организаторов.

Уточняется, что выставку заменят отдельными онлайн-трансляциями. Известно, что на E3 должны были быть представлены подробности о новой консоли Xbox Series X, а также пройти премьеры игр.

Как писал NEWS.ru, в данный момент в США число заражённых коронавирусом превышает тысячу человек. По различным данным, жертвами заболевания стали от 28 до 31 человека.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 11 марта, во всём мире заболели более 119 тысячи человек, умерли 4284 человека, вылечились свыше 65 тысяч человек.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1.