«Крупнейшее поражение»: в США раскрыли, что ВС России сделали с ВСУ Сакс: контрнаступление ВСУ стало крупнейшим провалом в современной истории

Фото: МО РФ

Контрнаступление ВСУ стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Twitter (X), комментируя высказывание Илона Маска о вероятной потере Украиной всех черноморских территорий. Бизнесмен отметил, что безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона и привела к нынешнему положению Украины, поэтому доверять людям в Белом доме больше нельзя.

Контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову мчались по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций, — напомнил Сакс.

Ранее Министерство обороны РФ передавало, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Красное на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, бойцы подразделений Южной группировки войск также улучшили тактическое положение по переднему краю. Российская армия нанесла поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Максимильяновка, Красногоровка, Парасковиевка, Курдюмовка, Клещеевка и Белогоровка.

До этого в МО сообщили, что в течение недели ВСУ предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской области, однако все атаки были отражены. Украинская армия потеряла в регионе более трех тысяч солдат, обратили внимание в оборонном ведомстве. Кроме этого, ВС РФ уничтожили семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей противника.