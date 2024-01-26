«Крупнейшая ошибка»: вице-губернатор Техаса дал совет Байдену Вице-губернатор Техаса посоветовал Байдену не мешать штату защищать границу

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Крупнейшая ошибка, которую может совершить президент США Джо Байден, это пойти на конфронтацию с техасскими силовиками и властями, заявил вице-губернатор штата Дэн Патрик в эфире телеканала Fox News. Он также призвал главу государства «уйти с дороги» и не мешать защите границы. По его словам, штат сделает свое дело несмотря ни на что, а в федеральной власти он не нуждается.

Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей Национальной гвардией на нашей границе <...>, когда мы заняты тем, чего хочет американский народ. <...> Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу. Они не нужны нам, — заявил Патрик.

Вместе с тем он добавил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов. Однако организовывать ее необходимо через специальные инстанции, чтобы не создавать хаос, указал он.

Нацгвардия Техаса ранее взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Это произошло на фоне бесконтрольного потока мигрантов в штат.