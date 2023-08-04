Крокодил съел прогуливающегося во дворе мопса в США

Крокодил съел мопса, который прогуливался во дворе в городе Сателлит-Бич в США, пишет Click Orlando. Как рассказал местный житель Роберт Петтит, жертвой рептилии стал пес его соседа.

По словам Петтита, это первый зарегистрированный случай нападения крокодила на собаку в этой местности. Представители комиссии по рыболовству и дикой природе штата Флорида подтвердили факт инцидента: тело пса нашли в пасти хищника.

Другой сосед, Эрик Седей, рассказал, что хозяин мопса живет у водоема. Рептилия напала на собаку всего через пять минут после того, как хозяин выпустил ее на прогулку.

Органы охраны окружающей среды штата после инцидента предупредили, что встречи с крокодилами стали более частыми, поскольку численность этих рептилий нарастает. Они призвали владельцев домашних животных держать их на поводке и гулять с ними подальше от водоемов.

В октябре прошлого года на съемках программы «О самом главном» на доктора Александра Мясникова напала обезьяна. Животное привели в студию на передачу о генетических заболеваниях. Примат изначально выглядел уставшим, шипел и рычал, когда теледоктор подходил к нему. Чтобы успокоить животное, Мясников дал ему банан, но в разгар телепередачи обезьяна схватила врача за одежду и два раза укусила за ногу.