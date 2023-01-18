Криптовалютная биржа FTX сообщила о похищенных $415 миллионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX заявила, что $415 миллионов похитил хакеры. Это около 10% от суммы, которая биржа планирует возместить своим клиентам, сообщает CNBC.

FTX сообщила о том, что криптовалюты на 415 млн долларов было похищено хакерами, — сообщает телеканал.

Как сообщает телеканал со ссылкой на релиз адвокатов и советников криптобиржи, там установили объем ликвидных средств для восстановления в размере около 5,5 миллиардов долларов. Похищены же были средства на три четверти из международной компании, остальное — из американского подразделения, сообщает телеканал.

Ранее стало известно, что бывшего миллиардера и основателя криптобиржи FTX Group Бэнкмана-Фрида задержали по запросу США на Багамах. 11 ноября FTX Group подала документы для объявления о банкротстве, глава компании тогда же объявил о своем уходе в отставку. FTX, ее аффилированный криптоторговый фонд Alameda Research и около 130 других компаний начали добровольную процедуру банкротства в штате Делавэр.

Вскоре суд США отпустил под залог Сэма Бэнкмана-Фрида. Размер залога составил $250 миллионов — крупнейшая сумма в истории правосудия Штатов. Несмотря на столь огромную сумму, основатель биржи обязан находиться в доме своих родителей, а его местонахождение будет фиксировать электронный датчик. Принимая решение о выходе под залог, прокурор подчеркнул, что Сэм Бэнкман-Фрид добровольно согласился на экстрадицию в США с Багамских островов, где был задержан на прошлой неделе.