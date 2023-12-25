Криптокомпании резко увеличили вложения в американских политиков FT: криптофирмы увеличили финансирование политиков США ради собственной выгоды

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Криптокомпании резко увеличили финансирование американских политиков, сообщила газета Financial Times. По ее информации, делают они это ради того, чтобы пролоббировать собственные интересы в Конгрессе США. В частности, издание сообщило, что в проект под названием Fairshake было инвестировано порядка $78 млн.

Он предполагает выделение неограниченного количества средств на выборах 2024 года тем политикам, которые поддерживают рынок криптофинансов. Издание предположило, что решение корпораций также связано с обвинениями в отношении основателя сервиса обмена цифровых валют FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который допустил отмыв денег и уклонение от санкций через свой сервис. Вероятно, что таким образом криптокомпании хотят обелить репутацию.

Я рассматриваю активизацию лоббистских усилий скорее как попытку повлиять на эти выборы и убедиться, что кандидаты от обеих партий, выступающие за криптовалюту, будут избраны, а не как ответ на недавние правоприменительные действия и судебные дела, — указал основатель юридической компании OC Advisory Орландо Косме.

Бывший миллиардер и основатель криптобиржи FTX Group был задержан в декабре прошлого года по запросу США на Багамах на основании засекреченного обвинительного заключения. В ноябре FTX Group подала документы для объявления о банкротстве, глава компании тогда же объявил о своем уходе в отставку. Уже в марте бизнесмен был выпущен под залог, размер которого составил $250 миллионов.